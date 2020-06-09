2020-06-09T17:51:13+03:00
Спорт

Отборочный матч Кубка Европы 2021 по баскетболу пройдет в Перми

Он состоится 22 февраля 2021 года
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: permkrai.ruФото: permkrai.ru
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Сборная России по баскетболу проведет в Перми отборочный матч Кубка Европы. Напомним, в связи с пандемией коронавируса международная федерация баскетбола объявила о переносе мужского чемпионата Европы на 2022 год. И если первый домашний матч сборная России провела на паркете УДС «Молот» 23 февраля 2020 года, обыграв при этом сборную Северной Македонии со счетом 77:67, то заключительный матч квалификации Евробаскета, со сборной Эстонии, состоится ровно через год после него - 22 февраля 2021 года.

Договоренность об этом достигнута между Правительством Пермского края и Российской федерацией баскетбола. Пермь стала счастливым городом для нашей сборной – здесь она еще не проиграла ни разу. К примеру, в отборе на Кубок мира-2019 баскетбольная сборная России дважды играла в Перми и дважды выиграла, в том числе в решающем поединке против сборной Финляндии.

41-й чемпионат Европы среди мужских сборных пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года. Матчи состоятся в Праге, Тбилиси, Милане, Кельне и Берлине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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