В Пармском крае «Шевроле» насмерть сбил велосипедиста
48-летний погибший сам свернул на дорогу, где ехал автомобиль
Авария произошла на дороге Кунгур-Соликамск.Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:
В Пермском крае 6 июня около 19 часов произошло ДТП в котором погиб 48-летний велосипедист. По дороге Кунгур-Соликамск со стороны Губахи ехал 37-летний водитель «Шевроле». В том же направлении на велосипеде двигался 48-летний мужчина.
- Велосипедист резко изменил траекторию движения, совершив маневр, и столкнулся с автомобилем, - сообщает ГИБДД по Пермскому краю. - В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист погиб от полученных травм. По факту ДТП ведется проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU