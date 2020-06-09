2020-06-09T16:28:01+03:00
Происшествия

В Пармском крае «Шевроле» насмерть сбил велосипедиста

48-летний погибший сам свернул на дорогу, где ехал автомобиль
Анна Маркова
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Авария произошла на дороге Кунгур-Соликамск.Авария произошла на дороге Кунгур-Соликамск.Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае 6 июня около 19 часов произошло ДТП в котором погиб 48-летний велосипедист. По дороге Кунгур-Соликамск со стороны Губахи ехал 37-летний водитель «Шевроле». В том же направлении на велосипеде двигался 48-летний мужчина.

- Велосипедист резко изменил траекторию движения, совершив маневр, и столкнулся с автомобилем, - сообщает ГИБДД по Пермскому краю. - В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист погиб от полученных травм. По факту ДТП ведется проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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