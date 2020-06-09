В Перми мужчина с ножом и ломом вынес из гипермаркета сумку с телефонами [видео]

9 Июнь 2020 2020-06-09T15:48:33+03:00

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Дерзкое ограбление произошло в Перми днем 9 июня. Молодой мужчина зашел в гипермаркет электроники и открыто начал забрасывать в большую клетчатую сумку коробки с мобильными телефонами, а потом рванул к выходу. В одной руке у него был лом, в другой сумка и нож. Увидев, что происходит, мужчины-продавцы магазина попытались закрыть выход, чтобы не дать ему уйти. Видео последствий ограбления очевидцы отправили в паблик «Мой город - Пермь».

- Уже у выхода, он ударил нашего сотрудника ломиком по голове, пытаясь выбежать, но потом мы на него все вместе набросились и скрутили, - рассказал продавец магазина. Нападавшему от 30 - 35 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="136" height="240" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/784012" frameborder="0"></iframe> Ограбление магазина в Перми. Видео паблик "Мой город Пермь" ВКонтакте.

В МВД по городу Перми «КП» лишь подтвердили факт произошедшего, не сообщив других подробностей.

ИСТОЧНИК KP.RU