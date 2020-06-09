«Кроссовки улетели на несколько метров». В Перми, водитель сбивший девушку на пешеходном переходе, заплатит ей компенсацию [видео]

9 Июнь 2020 2020-06-09T15:06:05+03:00

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В Перми девушке удалось отсудить 25 тысяч рублей у водителя автомобиля, который сбил ее на Комсомольском проспекте в Перми. ДТП произошло 22 июля прошлого года, момент запечатлел видеорегистратор, который находился в автобусе.

На видео девушка пытается перебежать дорогу на красный сигнал светофора по пешеходному переходу. По правой полосе ее пропускает автобус, а по левой едет легковой автомобиль, ему горит зеленый, в этот момент из-за автобуса прямо на легковушку выбежала девушка. Удар был такой силы, что кроссовки с нее слетели на несколько метров.

Девушка жива, после удара она несколько секунд лежит на асфальте, но потом садится на дорогу.

1 июня Мотовилихинский суд рассмотрел иск пострадавшей к водителю. Она требовала компенсацию в размере 100 тысяч рублей с водителя, сбившего ее автомобиля. По заключению медиков девушка получила легкий вред здоровью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/784000" frameborder="0"></iframe> ДТП в Перми на Комсомольском проспекте. Видео: паблик "ЧП ДТП Пермь" ВКонакте.

- Со стороны истца была совершена грубая неосторожность, она нарушила правила дорожного движения, переходя дорогу на красный сигнал светофора, - рассказали «КП» в суде Мотовилихинского района Перми. - Вина водителя в нарушении правил дорожного движения не установлена. Компенсация морального вреда взыскана поскольку на момент ДТП ответчик являлся владельцем источника повышенной опасности, а в силу закона ответственность наступает независимо от вины.

Суд частично удовлетворил иск пострадавшей девушки и взыскал с водителя 25 тысяч рублей в ее пользу.

ИСТОЧНИК KP.RU