«Пермская сетевая компания проводит «опрессовки» в микрорайонах Гайва и Закамск

9 Июнь 2020 2020-06-09T13:08:51+03:00

Чтобы минимизировать неудобства для жителей, энергетики синхронизируют свои работы с профилактикой УК и ТСЖ

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Специалисты ООО «Пермская сетевая компания» (в составе Пермского филиала «Т Плюс») продолжают плановые гидравлические испытания теплосетей. В Перми «опрессовки» с 8 июня проводятся для части жилфонда Свердловского района Перми. С этой даты теплоэнергетики начали проверку теплопроводов, по которым теплоноситель поступает в 82 многоквартирных дома и 4 социальных объекта.

Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Также уточнить данные можно на сайте энергокомпании в разделе «Клиентам/Гидравлические испытания».

Гидравлические испытания являются наиболее эффективным способом проверить надежность тепловых сетей к зиме, их готовность к несению необходимых нагрузок. Чтобы минимизировать временные неудобства для жителей, энергетики синхронизируют свои работы с профилактикой УК и ТСЖ на внутридомовых коммуникациях.

- В период летних ремонтов напоминаем горожанам о необходимости быть особенно внимательными возле тепловых сетей. Не приближайтесь к местам проведения работ, не проезжайте на автомобиле через разливы воды.Родителям и учителям рекомендуется напомнить детям: опасно играть там, где идут работы по «опрессовке» теплосетей! Соблюдение таких правил поможет вам сохранить жизнь и здоровье, - отмечает технический директор – главный инженер «Пермской сетевой компании» Владислав Маслов.

В случае, если после завершения гидравлических испытаний, подача ГВС в вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую ваш дом. Также жители могут обратиться в центральную диспетчерскую «Пермской сетевой компании» по телефону: +7 (342) 243-72-99.

Гидравлические испытания: 08.06-21.06

-ул. Советской Армии, 37, 45, 47, 49, 51, 60;

-ул. Карпинского, 66, 86, 88, 90;

-ул. Танкистов, 39;

-ул. Кавалерийская, 24, 26;

-проспект Декабристов, 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 20а, 22;

-ул. Подводников, 4, 6, 8, 12, 13, 15, 15а, 17;

-ул. Карбышева, 41, 47а, 47б;

-ул. Писарева, 6а, 7, 11, 13, 25, 25б, 27а, 29б, 29в;

-ул. Барнаульская, 1, 3, 4, 7, 9а, 10, 20;

-ул. Вильямса, 1, 2а, 2б, 3а, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 10а, 10б, 11, 12,

13, 14, 14а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 20/1, 20/2, 20/3, 21, 21а, 23, 25, 27, 33,

35, 37, 37а, 37б, 39, 39б, 41, 41а, 43, 51а, 51б;

-ул. Пулковская, 5, 7, 9, 11;

-ул. Гайвинская, 4, 6, 8, 16, 28, 30, 30а;

-ул. Никитина, 18, 18б, 22;

-ул. Толбухина, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 6, 10а;

-ул. Кабельщиков, 12;

-ул. Пензенская, 75;

-ул. Липатова, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 8а, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22

-ул. Автозаводская, 82;

-ул. Шишкина, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23;

-ул. Закамская, 35, 37, 37а, 37б, 39, 40, 41а, 41/1, 41/2, 41/3, 42, 44, 44а, 46

48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 58а, 60а, 62, 66, 83, 85;

-ул. Маршала Рыбалко, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 40а, 42, 44, 74, 76, 78,

78а, 80, 82, 84, 84а, 85в, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 100, 100а;

-ул. Кировоградская, 51, 52/1, 52/2, 53, 54, 55, 61, 63, 66/1, 66/2, 67, 68/1,

68/2, 69, 71, 71/1, 72, 73, 73а, 75;

-ул. Невского, 37;

-ул. Оборонщиков, 3, 4, 5, 7, 8;

-ул. Астраханская, 4, 6, 8;

-ул. Адмирала Нахимова, 14а, 18, 18а, 20.

ИСТОЧНИК KP.RU