2020-06-09T12:21:56+03:00
Общество

Паводок в Прикамье отступает, но режим повышенной готовности продолжает действовать в трех территориях

Глава Пермского края Дмитрий Махонин провел видеоконференцию с главами территорий региона, пострадавшими от половодья
Андрей МАТЛИН
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Фото: пресс-служба губернатора.Фото: пресс-служба губернатора.
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Дмитрий Махонин отметил, что, несмотря на то, что пик паводка уже прошел, режим повышенной готовности продолжает действовать в трех муниципальных образованиях Прикамья.

- Паводок был рекордным, - отметил глава региона. - Он затронул 12 муниципалитетов, пострадало более 100 человек, было подтоплено 117 домов и 800 придомовых территорий. Сейчас нужно восстановить дороги, дома и дворы. И, самое важное, - мы должны решить вопрос о необходимой поддержке населения. Профильным министерствам и главам территорий нужно в сжатые сроки обеспечить жителям необходимую помощь.

Половодье отступает, но режим повышенной готовности продолжает действовать в трех территориях Прикамья: в Гайнском, Нытвенском и Соликамском округах. В Перми остаются подтопленными 11 придомовых дачных территорий в Кировском районе. Жилых домов среди них нет.

- Сегодня приток воды стабилизировался, - доложил исполняющий обязанности министра территориальной безопасности Виктор Батмазов. - Начиная с 19 мая, начал плавно снижаться сброс воды в нижнем бьефе КамГЭС, с 22 мая приток воды в Камском водохранилище оказался менее 10 тысяч кубометров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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