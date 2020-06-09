В центре Перми автомобиль сбил мужчину так, что он застрял под днищем

9 Июнь 2020 2020-06-09T12:02:43+03:00

Пострадавшего с травмами увезла в больницу "скорая". Фото: Василий Вахрин

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В Перми 8 июня произошла авария на Средней дамбе - улица Революции. Водитель «Опель Аура» сбил 64-летнего мужчину, который ехал на велосипеде.

После удара, велосипедист оказался под днищем автомобиля. Прохожие и водитель машины не могли его вытащить, потребовалась помощь спасателей. Они первые приехали на помощь пострадавшему и вытащили его из-под машины.

- «Скорая» увезла мужчину в больницу, у него травмы груди, таза, живота, головы, - сообщил источник «КП».

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ИСТОЧНИК KP.RU