2020-06-09T12:02:43+03:00
Происшествия

В центре Перми автомобиль сбил мужчину так, что он застрял под днищем

64-летний мужчину пришлось извлекать спасателям
Анна Маркова
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Пострадавшего с травмами увезла в больницу "скорая".Пострадавшего с травмами увезла в больницу "скорая".Фото: Василий Вахрин
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В Перми 8 июня произошла авария на Средней дамбе - улица Революции. Водитель «Опель Аура» сбил 64-летнего мужчину, который ехал на велосипеде.

После удара, велосипедист оказался под днищем автомобиля. Прохожие и водитель машины не могли его вытащить, потребовалась помощь спасателей. Они первые приехали на помощь пострадавшему и вытащили его из-под машины.

- «Скорая» увезла мужчину в больницу, у него травмы груди, таза, живота, головы, - сообщил источник «КП».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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