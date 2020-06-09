В Пермском крае умерла 53-летняя женщина с коронавирусом

9 Июнь 2020 2020-06-09T11:20:02+03:00

Всего в регионе с коронавирусом скончались 70 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всего в регионе с COVID-19 скончались 70 человек

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По данным Минздрава Пермского края, за последние сутки в регионе скончалась еще одна пациентка с коронавирусом.

- Умерла 53-летняя женщина, у нее было сопутствующее онкологическое заболевание, которое и стало основной причиной смерти, - сообщает ведомство.

Всего в крае скончались 70 пациентов с COVID-19: 30 человек умерли от коронавируса, 40 - от других заболеваний. С начала распространения коронавируса в Пермском крае выявлено 2202 случая заболевания опасной инфекцией.

Также за сутки COVID-19 подтвержден еще у двух медицинских работников, всего в Прикамье таких случаев выявлено 279.

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ИСТОЧНИК KP.RU