2020-06-09T11:02:07+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Совету ветеранов пермского «УРАЛХИМа» 20 лет

Филиал «ПМУ» оказывает Совету финансовую поддержку
Виктор Правдин
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Фото: «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»Фото: «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»
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Сегодня Совет ветеранов филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» отмечает 20-летний юбилей. В общественной организации на данный момент состоит 398 работников завода, вышедших на заслуженный отдых. Филиал «ПМУ» в рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ» – ветеранам» оказывает Совету финансовую поддержку. В 2020 году ее объём составит более 6 млн руб.

Поддержка работников, вышедших на заслуженный отдых, является одной из приоритетных задач компании. Ветераны получают от предприятия ежеквартальную материальную помощь, размер которой зависит от стажа работы на заводе, а также единовременные выплаты к календарным праздникам и юбилейным датам.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми:

- Ветераны «ПМУ» – люди очень активные: всегда участвуют в спортивных и культурных мероприятиях завода. Из-за сложной эпидемиологической ситуации пришлось отменить запланированный для них праздник к Юбилею Победы. Но мы очень надеемся, что к осени ограничения будут сняты, и ветераны присоединятся к сотрудникам «ПМУ» на осеннем кроссе, а потом отпразднуют День пожилого человека.

После выхода работников на пенсию филиал «ПМУ» продолжает заботиться об их здоровье. Ветераны «ПМУ» бесплатно наблюдаются у заводского терапевта, пользуются услугами стоматолога в здравпункте завода. Они проходят курсы массажа и посещают бассейн. Для пенсионеров также предусмотрена финансовая помощь в приобретении лекарственных препаратов, проводятся кампании по вакцинации против гриппа и клещевого энцефалита.

Каждый год ветераны «ПМУ» при поддержке профсоюзного комитета завода отправляются в путешествие. Пенсионеры уже посетили Челябинск, Тюмень, Казань, Нытву, Чердынь и Соликамск. Предприятие поддерживает творческий коллектив ветеранов «ПМУ» – хор «Веселая затея».

Венера Габидуллина, председатель Совета ветеранов «ПМУ»:

- Для пожилых людей внимание – это самое главное. После выхода на пенсию человеку очень важно чувствовать себя нужным, вести активный образ жизни и общаться. Филиал «ПМУ» помогает своим ветеранам по всем направлениям, не забывает бывших работников. Это очень ценно!

ИСТОЧНИК KP.RU

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