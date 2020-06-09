2020-06-09T10:51:31+03:00
Общество

В Пермском крае за сутки коронавирус выявили у еще 65 человек

Большая часть зараженных проходит лечение в больнице
Анна Маркова
Поделиться:
Общее число заболевших в Пермском крае достигло 2267.Общее число заболевших в Пермском крае достигло 2267.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Пермском крае стали известны новые данные по количеству заболевших коронавирусом. Роспотребнадзор сообщает, что за предыдущие сутки в регионе выявлено 65 новых случаев заражения COVID-19: 43 человека проходят лечение в больницах, 22 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число заболевших опасным вирусом в Пермском крае достигло 2267. Ежесуточный прирост составил 3%.

- Из 65 новых инфицированных - 29 мужчин, 32 женщины, 4 детей (3 мальчика и 1 девочка), - сообщает ведомство. - Среди взрослых: младше 45 лет – 25 человек, 24 человека в возрасте 45-65, 12 человек старше 65 лет.

Коэффициент распространения болезни на сегодня - 1,12 (на 8 июня - 0,96). Это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений - для второго этапа он должен быть меньше 0,8.

ПИШИТЕ НАМ!

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на veronika.pirogova@phkp.ru или личные сообщения в нашей группе ВКонтакте vk.com/kpperm.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

В Пермском крае за сутки из больниц выписали 70 человек после лечения коронавируса

Всего в регионе от COVID-19 выздоровели 1311 человек (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Перми и Пермском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Паводок в Прикамье отступает, но режим повышенной готовности продолжает действовать в трех территориях
В центре Перми автомобиль сбил мужчину так, что он застрял под днищем
В Пермском крае умерла 53-летняя женщина с коронавирусом
Совету ветеранов пермского «УРАЛХИМа» 20 лет
В Пермском крае за сутки коронавирус выявили у еще 65 человек
В Пермском крае за сутки из больниц выписали 70 человек после лечения коронавируса
Появилось видео с места поисков двухлетней девочки
В Перми водитель такси выехал на «встречку» и врезался в другой автомобиль
«Прочесываем лес». В Пермском крае продолжаются поиски 2-летней девочки
«Точечно откорректировать». Глава Прикамья отреагировал на замечания пермяков о новой маршрутной сети
В Перми иномарка насмерть сбила пешехода
В Перми у пациентов психиатрической больницы обнаружили коронавирус
В Пермском крае больше месяца ищут 20-летнего молодого человека
Пермская река Данилиха поменяла цвет и дурно пахнет