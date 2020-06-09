В Пермском крае за сутки коронавирус выявили у еще 65 человек

9 Июнь 2020 2020-06-09T10:51:31+03:00

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В Пермском крае стали известны новые данные по количеству заболевших коронавирусом. Роспотребнадзор сообщает, что за предыдущие сутки в регионе выявлено 65 новых случаев заражения COVID-19: 43 человека проходят лечение в больницах, 22 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число заболевших опасным вирусом в Пермском крае достигло 2267. Ежесуточный прирост составил 3%.

- Из 65 новых инфицированных - 29 мужчин, 32 женщины, 4 детей (3 мальчика и 1 девочка), - сообщает ведомство. - Среди взрослых: младше 45 лет – 25 человек, 24 человека в возрасте 45-65, 12 человек старше 65 лет.

Коэффициент распространения болезни на сегодня - 1,12 (на 8 июня - 0,96). Это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений - для второго этапа он должен быть меньше 0,8.

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ИСТОЧНИК KP.RU