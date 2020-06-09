Появилось видео с места поисков двухлетней девочки

9 Июнь 2020 2020-06-09T09:36:29+03:00

В поселке Лемзер в Пермском крае 300 человек ищут потерявшегося ребенка [видео]

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16 часов в поселке Лемзер в Пермском крае идут поиски потерявшегося ребенка. Двухлетняя Милана Балуева пропала около семи часов вечера 8 июня. Малышка гуляла одна в ограде частного дома, где она живет с мамой, бабушкой и старшими братьями-сестрами. Девочка в свои два года очень хорошо ходит. Не исключено, что она вышла за ограду и ушла в лес, который находится в 100 метрах от дома. Сейчас на месте исчезновения ребенка работают около 300 человек.

- В поселке Лемзер Усольского района работают 200 сотрудников полиции, - сообщили в пресс-службе краевого министерства территориальной безопасности. – 10 сотрудников Следственного комитета. Пять специалистов пермской краевой службы спасения (в том числе кинолог с собакой), аварийно-спасательная служба города Березники.

А также сотрудники Росгвардии, МЧС, администрации города Березники, ООО «Шериф-Березники», поисковый отряд имени Ирины Бухановой, Регион 59 и местное население.

Волонтеры прислали видео с места поисков девочки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/783907" frameborder="0"></iframe> В Пермском крае ищут двухгодовалую девочку.

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ИСТОЧНИК KP.RU