В Перми водитель такси выехал на «встречку» и врезался в другой автомобиль

9 Июнь 2020 2020-06-09T09:21:01+03:00

Автомобиль выехал на встречную полосу в на улице Свердлова. Фото: Ярослав Богдановский.

В обоих машинах есть пострадавшие

Изменить размер текста: A A

В Перми около 7 утра часов 9 июня в Мотовилихинском районе произошла авария. По улице Якова Свердлова со стороны ул. Уральская в направлении ул. 1905 года ехал автомобиль «Лада Ларгус» за рулем 27-летний водитель. В районе дома 47 по улице Свердлова он выехал на встречную полосу и столкнулся с «Рено Сандеро», за рулем 41-летний водитель.

- По факту автоаварии проводится проверка. Уточняются все обстоятельства произошедшего, - сообщает ГИБДД по городу Перми.

На место приехала «скорая», травмы получили пассажиры обоих автомобилей.

Пострадали пассажиры обоих автомобилей. Фото: Ярослав Богдановский.

- Госпитализирована в Пермскую краевую клиническую больницу 53-летняя женщина с травмой грудной клетки, - сообщили в пресс-службе скорой помощи Перми.

В «Ларгусе» пострадала пассажирка - 32-летняя женщина.

Движение автомобилей было затруднено на этом участке, образовалась пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU