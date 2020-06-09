В Перми водитель такси выехал на «встречку» и врезался в другой автомобиль
В Перми около 7 утра часов 9 июня в Мотовилихинском районе произошла авария. По улице Якова Свердлова со стороны ул. Уральская в направлении ул. 1905 года ехал автомобиль «Лада Ларгус» за рулем 27-летний водитель. В районе дома 47 по улице Свердлова он выехал на встречную полосу и столкнулся с «Рено Сандеро», за рулем 41-летний водитель.
- По факту автоаварии проводится проверка. Уточняются все обстоятельства произошедшего, - сообщает ГИБДД по городу Перми.
На место приехала «скорая», травмы получили пассажиры обоих автомобилей.
Пострадали пассажиры обоих автомобилей. Фото: Ярослав Богдановский.
- Госпитализирована в Пермскую краевую клиническую больницу 53-летняя женщина с травмой грудной клетки, - сообщили в пресс-службе скорой помощи Перми.
В «Ларгусе» пострадала пассажирка - 32-летняя женщина.
Движение автомобилей было затруднено на этом участке, образовалась пробка.
ИСТОЧНИК KP.RU