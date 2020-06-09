2020-06-09T09:21:01+03:00
Происшествия

В Перми водитель такси выехал на «встречку» и врезался в другой автомобиль

В обоих машинах есть пострадавшие
Анна Маркова
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Автомобиль выехал на встречную полосу в на улице Свердлова. Фото: Ярослав Богдановский.Автомобиль выехал на встречную полосу в на улице Свердлова. Фото: Ярослав Богдановский.
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В Перми около 7 утра часов 9 июня в Мотовилихинском районе произошла авария. По улице Якова Свердлова со стороны ул. Уральская в направлении ул. 1905 года ехал автомобиль «Лада Ларгус» за рулем 27-летний водитель. В районе дома 47 по улице Свердлова он выехал на встречную полосу и столкнулся с «Рено Сандеро», за рулем 41-летний водитель.

- По факту автоаварии проводится проверка. Уточняются все обстоятельства произошедшего, - сообщает ГИБДД по городу Перми.

На место приехала «скорая», травмы получили пассажиры обоих автомобилей.

Пострадали пассажиры обоих автомобилей. Фото: Ярослав Богдановский.

Пострадали пассажиры обоих автомобилей. Фото: Ярослав Богдановский.

- Госпитализирована в Пермскую краевую клиническую больницу 53-летняя женщина с травмой грудной клетки, - сообщили в пресс-службе скорой помощи Перми.

В «Ларгусе» пострадала пассажирка - 32-летняя женщина.

Движение автомобилей было затруднено на этом участке, образовалась пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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