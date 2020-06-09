«Прочесываем лес». В Пермском крае продолжаются поиски 2-летней девочки

9 Июнь 2020 2020-06-09T06:57:59+03:00

Пропавшей Милане Балуевой два года.

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В Пермском крае 8 июня пропала 2-летняя Милана Балуева. Поиски ведутся в лесу в близи поселка Лемзер Березниковского городского округа.

- Ребенок вышел за ворота частного дома и пропал, рядом лес, прочесываем его, - сообщают волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой. - Семья многодетная, воспитывают их мама и бабушка. Видимо за ребенком недоглядели, мама отвлеклась на несколько минут, этого времени хватило, чтобы ребенок убежал. Продолжают формироваться экипажи от нашего отряда.

Приметы девочки

Рост 85 см., нормального телосложения, волосы светлые до плеч

Была одета в белую футболку, красные шорты, розовые галоши-шлепанцы.

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ИСТОЧНИК KP.RU