«Точечно откорректировать». Глава Прикамья отреагировал на замечания пермяков о новой маршрутной сети

8 Июнь 2020 2020-06-08T20:04:20+03:00

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В понедельник, 8 июня, на своей странице в instagram мэр Перми Дмитрий Самойлов сообщил о том, что глава Прикамья Дмитрий Махонин провел совещание с администрацией города и депутатской временной комиссией по контролю за организацией работы транспортной модели, где подвел промежуточные итоги работы общественного транспорта в новых условиях.

- Были проанализированы все сообщения за прошлую неделю, которые поступили в крупные городские паблики, мой аккаунт и аккаунт главы региона по изменению маршрутной сети. 260 обращений, из которых больше всего жалоб по изменению автобусных маршрутов в микрорайоне Крохалева (№43, 66) и на Парковом (№52, 66, 74), на состояние автобусов, несоблюдение расписания, - заявил Самойлов.

Губернатор попросил сосредоточиться на ряде вопросов:

- Где это возможно, точечно откорректировать маршрутную сеть, чтобы пассажирам было удобнее и комфортнее ею пользоваться;

- Отработать систему учета пассажиропотока, чтобы минимизировать потери бюджета;

-Как можно быстрее назначить и провести все оставшиеся конкурсы на «длинные» контракты;

-Обеспечить контроль за соблюдением требований новых контрактов.

По итогам совещания принят ряд изменений:

- Микрорайон Крохалева будет связан с Садовым прямым маршрутом – автобусный маршрут №63 будет продлен до Садового через среднюю дамбу, изменив путь следования через улицы Чернышевского и Островского. Таким образом будет компенсировано закрытие автобусного маршрута №43.

- Автобус №74 маршрут следования менять не будет, т.е. будет ходить до Заостровки, хотя раньше планировалось сократить его до «Перми-2».

Департамент транспорта должен и дальше мониторить обстановку и следить за соблюдением требований контрактов.

ИСТОЧНИК KP.RU