«Точечно откорректировать». Глава Прикамья отреагировал на замечания пермяков о новой маршрутной сети
В понедельник, 8 июня, на своей странице в instagram мэр Перми Дмитрий Самойлов сообщил о том, что глава Прикамья Дмитрий Махонин провел совещание с администрацией города и депутатской временной комиссией по контролю за организацией работы транспортной модели, где подвел промежуточные итоги работы общественного транспорта в новых условиях.
- Были проанализированы все сообщения за прошлую неделю, которые поступили в крупные городские паблики, мой аккаунт и аккаунт главы региона по изменению маршрутной сети. 260 обращений, из которых больше всего жалоб по изменению автобусных маршрутов в микрорайоне Крохалева (№43, 66) и на Парковом (№52, 66, 74), на состояние автобусов, несоблюдение расписания, - заявил Самойлов.
Губернатор попросил сосредоточиться на ряде вопросов:
- Где это возможно, точечно откорректировать маршрутную сеть, чтобы пассажирам было удобнее и комфортнее ею пользоваться;
- Отработать систему учета пассажиропотока, чтобы минимизировать потери бюджета;
-Как можно быстрее назначить и провести все оставшиеся конкурсы на «длинные» контракты;
-Обеспечить контроль за соблюдением требований новых контрактов.
По итогам совещания принят ряд изменений:
- Микрорайон Крохалева будет связан с Садовым прямым маршрутом – автобусный маршрут №63 будет продлен до Садового через среднюю дамбу, изменив путь следования через улицы Чернышевского и Островского. Таким образом будет компенсировано закрытие автобусного маршрута №43.
- Автобус №74 маршрут следования менять не будет, т.е. будет ходить до Заостровки, хотя раньше планировалось сократить его до «Перми-2».
Департамент транспорта должен и дальше мониторить обстановку и следить за соблюдением требований контрактов.
ИСТОЧНИК KP.RU