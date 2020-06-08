В Перми иномарка насмерть сбила пешехода

8 Июнь 2020 2020-06-08T19:30:21+03:00

По предварительной информации, пешеход стоял посреди дороги. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

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Смертельное ДТП произошло ночью 7 июня в Орджоникидзевском районе Перми. В 2:35 на 24 километре автодороги «Пермь – Ильинскии» 38-летний водитель «Рено Меган» сбил пешехода.

- По предварительной информации, пешеход находился на проезжей части без цели перехода, был одет в одежду темных тонов без световозвращающих элементов. В результате автоаварии 41-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU