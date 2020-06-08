В Перми у пациентов психиатрической больницы обнаружили коронавирус

8 Июнь 2020 2020-06-08T17:29:52+03:00

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Четыре отделения Краевой психиатрической больницы закрыли на карантин: три отделения на Банной горе и одно - на улице Революции.

- Выявлено семь случаев заболевания коронавирусом: медработник и шесть пациентов. Из них два – вновь поступившие. По факту нового очага Роспотребнадзор ведет эпидемиологическое расследование, - сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.

По информации специалистов, пациенты между собой не контактировали. Их перевели в специализированные лечебные учреждения Перми.

Медработник, с положительным тестом на COVID-19, изолирован дома

- Течение заболевания у него бессимптомное. 22 контактных медицинских сотрудника находятся в обсервации на территории больницы. Определен круг контактных лиц, у них взяты мазки для исследования на коронавирусную инфекцию, они находятся под наблюдением медицинских работников, - добавили в пресс-службе правительства Пермского края

ИСТОЧНИК KP.RU