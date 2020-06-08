2020-06-08T17:08:41+03:00
Общество

В Пермском крае больше месяца ищут 20-летнего молодого человека

Он сказал родителям, что пошел погулять и исчез
Виктор Правдин
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Фото: "Регион59"Фото: "Регион59"
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20-летний Владислав Галкин ушел из дома в деревне Шарташи Кунгурского района 4 мая. Молодой человек сказал родителям, что пошел погулять. Спустя несколько дней родные начали переживать за сына. Звонили ему на сотовый, сначала гудки проходили, но парень не брал трубку, а позже телефон и вовсе перестал отвечать. Родители написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.

Приметы

Рост 160 см., худощавого телосложения, карие глаза, черные волосы.

Был одет в черную ветровку с красным принтом, черные штаны, серые кроссовки.

Особые приметы

Татуировка в виде креста на левой кисти

Также известно, что в день исчезновения Владислав взял с собой все документы.

Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении молодого человека, просят сообщать по телефонам: 8-922-31-41-112 - волонтеры; 8-908-248-19-47 - координатор поиска Яна или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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