В Пермском крае больше месяца ищут 20-летнего молодого человека
20-летний Владислав Галкин ушел из дома в деревне Шарташи Кунгурского района 4 мая. Молодой человек сказал родителям, что пошел погулять. Спустя несколько дней родные начали переживать за сына. Звонили ему на сотовый, сначала гудки проходили, но парень не брал трубку, а позже телефон и вовсе перестал отвечать. Родители написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.
Приметы
Рост 160 см., худощавого телосложения, карие глаза, черные волосы.
Был одет в черную ветровку с красным принтом, черные штаны, серые кроссовки.
Особые приметы
Татуировка в виде креста на левой кисти
Также известно, что в день исчезновения Владислав взял с собой все документы.
Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении молодого человека, просят сообщать по телефонам: 8-922-31-41-112 - волонтеры; 8-908-248-19-47 - координатор поиска Яна или 102.
ИСТОЧНИК KP.RU