2020-06-08T16:19:38+03:00
Общество

В Прикамье подростки могут устроиться на работу во время летних каникул

Специалисты центра занятости рассказали, как это сделать и заработать больше
Анна Маркова
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Работу для подростков подготовили разную: делопроизводство, благоустройство, архивирование.Работу для подростков подготовили разную: делопроизводство, благоустройство, архивирование.Фото: архив "КП"
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Центр занятости населения Пермского края организует для подростков временные работы на лето. Устроится на работу могут ребята от 14 до 18 лет. Для этого оформляется срочный трудовой договор. Подросткам нужно пройти медицинский осмотр для определения вида работ. Для ребят 14 лет, дополнительно нужно будет согласие одного из родителей. Оплата рассчитывается от фактически отработанного времени.

- Подростки не должны работать в сверхурочное и ночное время, в выходные и праздничные дни, и на тяжелых работах, - объясняют специалисты. - В Прикамье готовы принять на работу ребят местные администрации, бюджетные организации, дома культуры и школы искусств, библиотеки, ТОСы, а также индивидуальные предприниматели и другие работодатели, деятельность которых разрешена. Работа разная: делопроизводство, благоустройство, архивирование.

Если ребенка устроить на работу через Центр занятости, то он сможет получить дополнительно к заработной плате 1700 рублей. Главное условие - трудовой договор с работодателем.

Для этого нужно обратиться в центр занятости по месту жительства. Контакты можно найти здесь. Обращение принимается дистанционно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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