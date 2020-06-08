2020-06-08T11:45:03+03:00
Общество

Пермский студент поборется за 3 млн долларов в компьютерной игре «Hearthstone»

Он уже занял 1 место в отборе среди 1024 участников
Анна Маркова
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Для Константина Брюхова игра «Hearthstone» - это хобби, которым он занимается уже 7 лет.Для Константина Брюхова игра «Hearthstone» - это хобби, которым он занимается уже 7 лет.
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Студент горно-нефтяного факультета Пермского Политехнического университета Константин Брюхов занял 1-е место в отборе на крупный турнир «Masters Tour Online» по игре «Hearthstone». Он обошел 1024 игрока. Общий призовой фонд в финале составит 3 млн долларов.

«Hearthstone» - коллекционная карточная онлайн-игра по мотивам игровой вселенной Warcraft.

- Игра «Hearthstone» - это мое хобби, которым я занимаюсь уже 7 лет, - говорит Константин Брюхов, студент 5-го курса горно-нефтяного факультета ПНИПУ. - Последние несколько лет увлечение стало выходить на следующий уровень: я участвую во многих турнирах, веду онлайн-трансляции, благодаря чему получается зарабатывать. Выиграть непросто, ведь встречаешься с опытными соперниками, но победа того стоит. Выходом в следующий этап я уже гарантировал себе минимальный призовой фонд в размере 850 долларов, - пояснил Константин.

После прохождения отбора победители переходят в следующий этап, который проходит по групповой системе: игроки сражаются и набирают очки в таблице, худшие выбывают. В этом этапе участвуют около 256 человек.

Далее победители второго этапа оказываются в финале, где борются за чемпионство. Финал проходит по системе плей-офф. Общий призовой фонд в 2020 году составит $3 млн.

- Вторая и финальная части турнира должны были проходить в Европе. Но из-за событий, связанных с распространением коронавируса, они состоятся в режиме онлайн, - рассказал руководитель сборной ПНИПУ по киберспорту Марк Забродский.

Следующий этап будет проходить с 16 по 19 июля. Поболеть за пермяка можно по здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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