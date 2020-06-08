2020-06-08T11:40:57+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Больше пространства и автономии: почему миллениалы хотят покупать свое жилье

Согласно исследованию Райффайзенбанка, определяющим фактором при покупке жилья является цена
Виктор Правдин
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Фото: РайффайзенбанкФото: Райффайзенбанк
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59% миллениалов в ближайшее время планируют приобретать собственное жилье, показало исследование Райффайзенбанка. Большинство (64%) состоят в зарегистрированном браке, 21% на момент исследования были свободны от партнёрских отношений. Ежемесячный доход 47% составляет 30-60 тыс. руб., меньше этого зарабатывает 37% респондентов.

Среди тех, кто планирует покупку собственного жилья, 44% выбирают новостройку, 26% хотят дом с историей. При этом тип недвижимости не имеет значения для 30% респондентов.

Согласно исследованию Райффайзенбанка, цена — определяющий фактор (79%) при покупке жилья, а наименьшее (12%) значение имеет ремонт. Специалисты «Группы ЛСР» приводят следующие данные: в топ-3 причины выбора недвижимости входят степень доверия к застройщику, цена недвижимости, а также наличие рекомендаций от друзей.

Покупают квартиры ради увеличения жилплощади миллениалы старше 29 лет (54%), для 24-летних наиболее значимо (44%) обустроить дом по собственному желанию.

На момент исследования 66% жили в своей квартире, 15% — в квартире родителей, 12% снимали жилье. Значительная часть респондентов (79%) планируют покупать свою недвижимость в ипотеку.

-Ипотека сегодня — один из самых быстрых и простых способов приобрети собственное жилье, а программы, субсидируемые государством, делают его еще и доступным. Мы предлагаем ставку 6,19% на покупку квартиры в новостройке, — рассказал руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников. - Оставить заявку на ипотеку по льготной ставке удобно в личном кабинете на raif.ru, там же в течение одного дня можно получить и одобрение, которое будет действительно два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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