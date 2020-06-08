«Все произошло на глазах у гуляющих малышей». В Перми с 15 этажа выпал 22-летний парень

8 Июнь 2020 2020-06-08T13:35:08+03:00

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Трагедия произошла в пятницу, 5 июня, в Орджоникидзевском районе Перми. Около 20:00 с общего балкона 15-этажного дома по улице Белозерская, 30 выпал 22-летний молодой человек.

- По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, - сообщили в следственном отделе по Орджоникидзевскому району.

Очевидец рассказал, что трагедия произошла на глазах у гуляющих детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU