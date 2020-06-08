2020-06-08T13:35:08+03:00
Происшествия

«Все произошло на глазах у гуляющих малышей». В Перми с 15 этажа выпал 22-летний парень

Трагедия произошла в Орджоникидзевском районе города
Виктор Правдин
Поделиться:
Место трагедии. Фото предоставлено очевидцемМесто трагедии. Фото предоставлено очевидцем
Изменить размер текста:

Трагедия произошла в пятницу, 5 июня, в Орджоникидзевском районе Перми. Около 20:00 с общего балкона 15-этажного дома по улице Белозерская, 30 выпал 22-летний молодой человек.

- По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, - сообщили в следственном отделе по Орджоникидзевскому району.

Очевидец рассказал, что трагедия произошла на глазах у гуляющих детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ее можно было спасти». В больнице в Перми скончалась 34-летняя женщина, выпавшая с 4-этажа

Подруги погибшей рассказали, почему женщина упала из окна [видео]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пермская река Данилиха поменяла цвет и дурно пахнет
В Прикамье подростки могут устроиться на работу во время летних каникул
«Сейчас точно могу сказать - он существует». У депутата Пермской гордумы обнаружили COVID-19
Райффайзенбанк запускает кредитку с понятным кэшбэком
В Перми дикий зверь бегал по площади Восстания
Пермский студент поборется за 3 млн долларов в компьютерной игре «Hearthstone»
Больше пространства и автономии: почему миллениалы хотят покупать свое жилье
В Пермском крае коронавирус подтвердился еще у 67 человек
«Все произошло на глазах у гуляющих малышей». В Перми с 15 этажа выпал 22-летний парень
В Пермском крае разбился мотодельтоплан
Центр медицинской профилактики проводит онлайн лекцию на тему здорового питания
Дмитрий Махонин: «Мы должны помочь пострадавшим от паводка»
В Пермском крае будет запрещена продажа алкоголя 12 июня
В Пермском крае от коронавируса выздоровели еще 21 человек
В Пермском крае женщина на автомобиле сбила 6-летнюю дочь
«Пермская сетевая компания» выполнила профилактику 174 км теплосетей в Перми
Во время поисков мальчика в Пермском крае спасатель провалился в болото
В Прикамье в ДТП с междугородним автобусом пострадало два человека
Новые случаи заражения коронавирусом в Перми на 7 июня 2020: 68 человек заболели за сутки
«Состояние ребенка стабильное». Пермские врачи рассказали о 10-летнем мальчике, которого искали более трех суток
Коронавирусом заболели еще 6 пермских врачей