«Все произошло на глазах у гуляющих малышей». В Перми с 15 этажа выпал 22-летний парень
Трагедия произошла в пятницу, 5 июня, в Орджоникидзевском районе Перми. Около 20:00 с общего балкона 15-этажного дома по улице Белозерская, 30 выпал 22-летний молодой человек.
- По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, - сообщили в следственном отделе по Орджоникидзевскому району.
Очевидец рассказал, что трагедия произошла на глазах у гуляющих детей.
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ИСТОЧНИК KP.RU