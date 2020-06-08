В Пермском крае разбился мотодельтоплан

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:22:11+03:00

Пилот оказался в больнице после жесткой посадки.

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В Пермском крае 7 июня в небе возле села Березовка в районе 33 километра автодороги Кунгур-Соликамск Березовского района произошло ЧП. 46-летный местный житель совершил аварийную посадку мотодельталета.

- По данному факту Уральским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка, - сообщает ведомство. Установлено, что мужчина произвел несанкционированный вылет на мотодельтолете.

Совершив аварийную посадку, пилот получил травмы, с места происшествия доставлен в больницу.

Следственно-оперативная группа в составе сотрудников Пермского следственного отдела на транспорте провели осмотр места происшествия, летательного аппарата, территории. Они изъяли образцы топлива, которым перед взлетом был заправлен мотодельтолет, проводятся проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU