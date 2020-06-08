2020-06-08T10:13:50+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Центр медицинской профилактики проводит онлайн лекцию на тему здорового питания

Правильное питание — важный составляющий компонент сохранения и укрепления здоровья в любом возрасте
Виктор Правдин
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Фото: Василий ВахринФото: Василий Вахрин
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Жизнь в современном обществе можно охарактеризовать одним словосочетанием- бесконечная спешка. И в этой спешке мы меньше всего привыкли задумываться о состоянии своего здоровья, а тем более, о том, как мы питаемся. А ведь именно благодаря правильно подобранному рациону можно избежать множества заболеваний: диабета, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и других.

В рационе всегда должны быть фрукты, овощи, мясо, рыба, молоко, кисломолочные продукты, картофель, макароны, рис, пшениц, бобовые. Сладкие блюда или сахаристые кондитерские изделия лучше исключить. Не рекомендуется употреблять очень жирную , копченную пищу, газированные напитки и фаст-фуд.

Не стоит забывать про режим питания. Правильный режим питания обеспечивает хорошую работу пищеварительной системы, нормальное усвоение пищи. Не стоит переедать, есть нужно столько, чтобы не испытывать чувство голода. Потреблять пищу нужно 4-5 раз в день (небольшими порциями), главными приемами пищи являются завтрак, обед и ужин.

Правильное питание — важный составляющий компонент сохранения и укрепления здоровья в любом возрасте.

Лекцию вы сможете посмотреть у нас на сайте и в нашей группе ВКонтакте сегодня в 13-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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