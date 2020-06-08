2020-06-08T10:06:19+03:00
Общество

Дмитрий Махонин: «Мы должны помочь пострадавшим от паводка»

Глава Прикамья осмотрел подтопленные дома и детский садик в Гайнском округе
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Фото: пресс-служба губернатора.Фото: пресс-служба губернатора.
Изменить размер текста:

Стихия нанесла немалый урон в 7 поселках Гайнского муниципального округа – в некоторых домах вода во время паводка, по рассказам местных, поднималась на 80 сантиметров. Она подтопила 83 дома, детский сад, размыла 4 участка автодорог. В зоне подтопления оказались 620 человек, в том числе 123 ребенка.

На месте побывал глава региона Дмитрий Махонин, он пообщался с местными жителями.

- Печи после подтопления разрушились, дома просушить сейчас проблема, центрального отопления здесь нет, - отметил Дмитрий Махонин. – Я дал поручение главе муниципального округа посмотреть, как можно помочь людям, какие предметы первой необходимости им нужны. Мы должны оказать помощь всем, кому она нужна.

Жителям округа уже поступили краевые средства на товары первой необходимости. Выплаты от 5 до 115 тысяч рублей получили 90 семей. Также приходят средства на компенсацию для восстановления имущества. От 50 до 100 тысяч рублей выделены 57 семьям. Кроме того, людям предоставят древесину для ремонта.

Дмитрий Махонин поручил министру социального развития проанализировать работу оценочных комиссий по каждой семье и, если нужно, произвести перерасчет компенсаций.

Глава региона побывал также в здании подтопленного детского садика «Березка» в поселке Серебрянка, который сейчас посещают 17 детей. Для комфорта обучения дошкольников при поддержке главы региона Дмитрия Махонина принято решение перевести группу детского сада в здание школы. За лето его отремонтируют, для чего выделят около 9 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пермская река Данилиха поменяла цвет и дурно пахнет
В Прикамье подростки могут устроиться на работу во время летних каникул
«Сейчас точно могу сказать - он существует». У депутата Пермской гордумы обнаружили COVID-19
Райффайзенбанк запускает кредитку с понятным кэшбэком
В Перми дикий зверь бегал по площади Восстания
Пермский студент поборется за 3 млн долларов в компьютерной игре «Hearthstone»
Больше пространства и автономии: почему миллениалы хотят покупать свое жилье
В Пермском крае коронавирус подтвердился еще у 67 человек
«Все произошло на глазах у гуляющих малышей». В Перми с 15 этажа выпал 22-летний парень
В Пермском крае разбился мотодельтоплан
Центр медицинской профилактики проводит онлайн лекцию на тему здорового питания
Дмитрий Махонин: «Мы должны помочь пострадавшим от паводка»
В Пермском крае будет запрещена продажа алкоголя 12 июня
В Пермском крае от коронавируса выздоровели еще 21 человек
В Пермском крае женщина на автомобиле сбила 6-летнюю дочь
«Пермская сетевая компания» выполнила профилактику 174 км теплосетей в Перми
Во время поисков мальчика в Пермском крае спасатель провалился в болото
В Прикамье в ДТП с междугородним автобусом пострадало два человека
Новые случаи заражения коронавирусом в Перми на 7 июня 2020: 68 человек заболели за сутки
«Состояние ребенка стабильное». Пермские врачи рассказали о 10-летнем мальчике, которого искали более трех суток
Коронавирусом заболели еще 6 пермских врачей