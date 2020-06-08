Дмитрий Махонин: «Мы должны помочь пострадавшим от паводка»

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:06:19+03:00

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Стихия нанесла немалый урон в 7 поселках Гайнского муниципального округа – в некоторых домах вода во время паводка, по рассказам местных, поднималась на 80 сантиметров. Она подтопила 83 дома, детский сад, размыла 4 участка автодорог. В зоне подтопления оказались 620 человек, в том числе 123 ребенка.

На месте побывал глава региона Дмитрий Махонин, он пообщался с местными жителями.

- Печи после подтопления разрушились, дома просушить сейчас проблема, центрального отопления здесь нет, - отметил Дмитрий Махонин. – Я дал поручение главе муниципального округа посмотреть, как можно помочь людям, какие предметы первой необходимости им нужны. Мы должны оказать помощь всем, кому она нужна.

Жителям округа уже поступили краевые средства на товары первой необходимости. Выплаты от 5 до 115 тысяч рублей получили 90 семей. Также приходят средства на компенсацию для восстановления имущества. От 50 до 100 тысяч рублей выделены 57 семьям. Кроме того, людям предоставят древесину для ремонта.

Дмитрий Махонин поручил министру социального развития проанализировать работу оценочных комиссий по каждой семье и, если нужно, произвести перерасчет компенсаций.

Глава региона побывал также в здании подтопленного детского садика «Березка» в поселке Серебрянка, который сейчас посещают 17 детей. Для комфорта обучения дошкольников при поддержке главы региона Дмитрия Махонина принято решение перевести группу детского сада в здание школы. За лето его отремонтируют, для чего выделят около 9 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU