В Пермском крае будет запрещена продажа алкоголя 12 июня

8 Июнь 2020 2020-06-08T09:58:32+03:00

В этот день празднуется День России и День города

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В Пермском крае действует запрет на продажу алкоголя 12 июня. В этот день в регионе празднуется День России и День города. На этот счет в регионе действует постановление Правительства Пермского края, запрещающее продавать алкоголь в этот день.

- Нарушение ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 3 до 4 тысяч рублей, на юридических лиц - от 30 до 40 тысяч рублей, - сообщает администрация города Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU