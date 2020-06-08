В Пермском крае женщина на автомобиле сбила 6-летнюю дочь

8 Июнь 2020 2020-06-08T08:37:46+03:00

Она села за руль, не имея водительских прав

Изменить размер текста: A A

В Кунгуре, 7 июня, 28 летняя женщина ехала за рулем ВАЗ-2110. Возе одного из домов по улице Радищева она остановилась, там ее встречала 6-летняя дочка. Женщина начала парковаться задним ходом, не увидела ребенка и сбила его. Малышке вызвали «скорую», с переломом ноги девочку отвезли в больницу.

- Выяснилось, что автоледи находилась за рулем транспортного средства, не имея на то права, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Прикамье в ДТП с междугородним автобусом пострадало два человека

Один пассажир погиб, женщина-водитель госпитализирована (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU