2020-06-08T07:21:33+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

«Пермская сетевая компания» выполнила профилактику 174 км теплосетей в Перми

Чтобы минимизировать временные неудобства для жителей, энергетики синхронизируют свои работы с профилактикой УК и ТСЖ
Виктор Правдин
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Фото: tpluspermФото: tplusperm
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Специалисты ООО «Пермская сетевая компания» (в составе Пермского филиала «Т Плюс») выполнили первый этап подготовки теплосетевой инфраструктуры к отопительному сезону. В настоящее время в Перми проведены гидравлические испытания для 174 км теплосетей и уложено 0,8 км новых тепломагистралей.

Уже проверены сети, по которым теплоноситель поступает в 1400 многоквартирных домов и 198 социальных объектов. Это позволит надежно подавать тепло и горячую воду жителям в осенне-зимний период. Всего в краевой столице энергетикам предстоит проверить порядка 1,2 тыс. км тепловых сетей.

Гидравлические испытания являются наиболее эффективным способом проверить надежность тепловых сетей к зиме, их готовность к несению нагрузок. Чтобы минимизировать временные неудобства для жителей, энергетики синхронизируют свои работы с профилактикой УК и ТСЖ на внутридомовых коммуникациях.

Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Также уточнить данные можно на сайте энергокомпании в разделе «Клиентам/Гидравлические испытания». В случае, если после завершения гидравлических испытаний, подача ГВС в вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую ваш дом. Также жители могут обратиться в центральную диспетчерскую «Пермской сетевой компании» по телефону +7 (342) 243-72-99.

Также энергокомпания продолжае тплановое перевооружение тепломагистралей в Перми. Работы ведутся на улицах Газеты «Звезда», Полины Осипенко, Солдатова, Островского, а также в правобережной части города на улицах Федосеева, Закамская, Маршала

Рыбалко и Сивашская. В 2020 году в рамках модернизации в краевой столице будет заменено порядка 10 км магистральных и распределительных тепловых сетей.

- Несмотря на новые вызовы, теплоэнергетики «Т Плюс» и «ПСК» продолжают подготовку к будущему отопительному сезону. Компания создает безопасные условия труда для всех, кто заступает на рабочую смену. Персонал обеспечен масками и дезинфицирующими средствами. Наша задача – обеспечить надежное теплоснабжение жителей в осенне-зимний период, – отмечает технический директор – главный инженер «Пермской сетевой компании» Владислав Маслов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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