2020-06-08T06:13:56+03:00
Общество

Во время поисков мальчика в Пермском крае спасатель провалился в болото

В службе рассказали, с какими трудностями пришлось столкнуться во время работы
Анна Маркова
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Костю искали около 400 человек: сотрудники различных служби и волонтеры.Костю искали около 400 человек: сотрудники различных служби и волонтеры.
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Масштабная поисковая операция в лесах Гайнского района завершена. Костя Лунегов нашелся, сейчас он в больнице, восстанавливает силы.

Восстанавливают их и те, кто больше трех суток исал ребенка, в том числе сотрудники Пермской краевой службы спасения. Они рассказали, как шли поиски 10-летнего Кости Лунегова в серверном лесу.

«Поиски велись в болотистой местности, в труднопроходимых местах, где полностью отсутствует сотовая связь. Спасателями обнаружены многочисленные следы диких животных, в том числе и медведя. Огромное количество мошкары постоянно атаковала поисковиков. За три дня в поисковой группе было более 400 человек. Привлечено большое количество техники для работы в лесу. Один из спасателей даже провалился в болото. Благодаря отличной физической подготовке и умению ему удалось самостоятельно вылезти из трясины. Помощь товарищей не потребовалась».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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