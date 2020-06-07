В Прикамье в ДТП с междугородним автобусом пострадало два человека

7 Июнь 2020 2020-06-07T15:57:16+03:00

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В воскресенье, 7 июня, в 15 часов на дороге Кунгур - Соликамск около поселка Усьва Гремячинского округа произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие: столкнулись легковой автомобиль Рено-Дастер и рейсовый автобус, следовавший по маршруту Губаха - Пермь.

Как сообщили в краевой полиции, женщина, управлявшая Рено, по неустановленной причине выехала на встречную полосу, и ее автомобиль врезался в автобус. Как сообщили в ГУ МЧС, людей из автомобиля пришлось вырезать с помощью специального оборудования.

- В результате ДТП на месте погиб 39-летний пассажир Рено-Дастер, - рассказали в пресс-службе краевой полиции.- Женщина-водитель госпитализирована с травмами различной степени тяжести. В автобусе пострадавших нет. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

- Движение по автодороге не затруднено, - сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС. - Автомобили находятся на обочине автодороги.

ИСТОЧНИК KP.RU