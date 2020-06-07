Новые случаи заражения коронавирусом в Перми на 7 июня 2020: 68 человек заболели за сутки
Оперативный штаб рассказал о новых случаях заражения коронавирусом в Перми на 7 июня 2020 года. За минувшие сутки заболели еще 68 человек. 50 человек проходят лечение в больницах, остальные 18 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Таким образом сейчас в Пермском крае всего 2135 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Прирост за сутки составил 3,2 процента.
- За прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 6 медицинских работников Пермского края, - сообщили в региональном Минздраве. - Всего COVID-19 подтвержден у 272 медиков Прикамья.
За все время эпидемии в Пермском крае 68 летальных исходов от COVID-19. В минувшие сутки умерли от коронавируса еще две инфицированные женщины - в возрасте 44 и 92 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU