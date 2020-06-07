2020-06-07T10:21:19+03:00
Происшествия

«Состояние ребенка стабильное». Пермские врачи рассказали о 10-летнем мальчике, которого искали более трех суток

Сейчас он находится в краевой больнице
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

10-летний Костя из поселка Лель Гайнского района потерялся 3 июня. На его поиски вышли сотни полицейских, пожарных, лесников, волонтеров.

Обнаружили его только на четвертые сутки. Пройдя по лесу более 40 километров, Костя вышел к соседнему поселку – Верхний Будым. Там ребенка осмотрели врачи, его отправили в районную больницу, а затем - в Пермь, в детскую краевую больницу.

По словам врачей, состояние Кости стабильное.

- Травм нет, присутствуют ссадины и царапины, есть укусы клещей, обезвоживание», - пояснили в больнице. - Мальчику поставили иммуноглобулин, кроме того, с ним работают психологи, оказывается вся необходимая помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Спал, укрываясь мхом». 10-летний мальчик рассказал, как четыре дня выживал в прикамской тайге

Костя выбрался на дорогу в 40 километрах от родного поселка (подробнее)

Четыре дня в тайге, где бродят дикие звери: На севере Прикамья нашелся 10-летний мальчик

Костю искали десятки волонтеров, а он сам вышел на дорогу (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прикамье в ДТП с междугородним автобусом пострадало два человека
Новые случаи заражения коронавирусом в Перми на 7 июня 2020: 68 человек заболели за сутки
«Состояние ребенка стабильное». Пермские врачи рассказали о 10-летнем мальчике, которого искали более трех суток
Коронавирусом заболели еще 6 пермских врачей
"Позвонили командиру, сказали, Костя жив". Старший брат пропавшего в Прикамье ребёнка рассказал, как все произошло
«Волонтеры исследуют берег и дно реки». На место поисков 10-летнего мальчика выехал глава Пермского края
«Ехал в вагоне с углем». Пермские полицейские сняли с поезда 20-летнего «зайца» с видеокамерой
Новые случаи коронавируса в Перми: на 6 июня еще 56 заболевших
Количество пермских медиков, зараженных коронавирусом, увеличилось
«Пострадали два ребенка». В Перми произошел пожар в жилом доме
Сотрудник компании мобильной связи продавал записи телефонных разговоров пермяков
В Перми разрешили открыть торговые центры
"Автомобиль опрокинулся в кювет". В ДТП в Прикамье пострадали два человека
В Перми число выздоровевших от коронавируса превысило 1200 человек
«Убил, чтобы скрыть попытку насилия». К пожизненному сроку приговорили 41-летнего жителя Перми
«Дорога каждая минута». В прикамской тайге вторые сутки ищут 10-летнего мальчика
ВТБ выдал ГК «УЗПМ» гарантию для производства экологичных дезинфицирующих средств
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» выделит 1 млрд рублей на программу природоохранных мероприятий
В Пермском крае за сутки умерли две пациентки с коронавирусом
В Пермском крае еще 49 человек заболели коронавирусом
В центре Перми полиция устроила погоню со стрельбой за водителем «девятки»
«Ростелеком» подключил к системе видеонаблюдения за ЕГЭ более 1000 аудиторий Пермского края
Более 16 млрд рублей за 10 лет инвестировал «Азот» в развитие производства и экологической безопасности
В Пермском крае еще 55 пациентов выздоровели от коронавируса