«Состояние ребенка стабильное». Пермские врачи рассказали о 10-летнем мальчике, которого искали более трех суток

7 Июнь 2020 2020-06-07T10:21:19+03:00

Сейчас он находится в краевой больнице

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10-летний Костя из поселка Лель Гайнского района потерялся 3 июня. На его поиски вышли сотни полицейских, пожарных, лесников, волонтеров.

Обнаружили его только на четвертые сутки. Пройдя по лесу более 40 километров, Костя вышел к соседнему поселку – Верхний Будым. Там ребенка осмотрели врачи, его отправили в районную больницу, а затем - в Пермь, в детскую краевую больницу.

По словам врачей, состояние Кости стабильное.

- Травм нет, присутствуют ссадины и царапины, есть укусы клещей, обезвоживание», - пояснили в больнице. - Мальчику поставили иммуноглобулин, кроме того, с ним работают психологи, оказывается вся необходимая помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU