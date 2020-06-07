Коронавирусом заболели еще 6 пермских врачей

7 Июнь 2020 2020-06-07T09:40:52+03:00

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- За прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 6 медицинских работников Пермского края, - сообщили в региональном Минздраве. - Всего COVID-19 подтвержден у 272 медиков Прикамья.

В мигнувшие сутки в Пермском крае всего было выявлено 56 новых случаев заражения COVID-19: 17 человек проходят лечение в больницах, 37 – изолировано на дому с бессимптомным протеканием болезни, 2 случая зафиксировано посмертно - летальные исходы от COVID-19 зафиксированы у двух инфицированных женщин 44 и 92 лет.

За сутки в лабораториях Пермского края проведено 3233 исследований на коронавирусную инфекцию. 2895 человек изолированы на дому по предписанию главного санитарного врача.

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ИСТОЧНИК KP.RU