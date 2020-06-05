2020-06-05T08:55:30+03:00
Общество

В Перми начали выдавать сертификаты в детские лагеря

В этом году их выдача будет происходить дистанционно
Анна Маркова
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Дата открытия загородных лагерей в Пермском крае пока неизвестна.Дата открытия загородных лагерей в Пермском крае пока неизвестна.Фото: архив "КП"
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Старт летней оздоровительной кампании в Пермском крае пока не дан, тем не менее власти региона планируют ее проведение.

5 июня Перми начинается выдача сертификатов на отдых и оздоровление детей в загородных, санаторно-оздоровительных и специализированных (профильных) лагерях. Выдача будет проходить в дистанционном режиме. Личного приема в пунктах выдачи не будет.

Льготным категориям семей получить сертификат можно без направления документов.

Как, в этом году в связи с эпидемиологической обстановкой выдача сертификатов будет осуществляться в дистанционном режиме.

- Для того, чтобы получить сертификат, нужно выбрать пункт выдачи на сайте и записаться на его получение, - сообщили в департаменте социальной политики администрации Перми. - На указанный адрес электронной почты родителям будет направлена подробная инструкция по дистанционному получению сертификата.

У родителя есть два варианта получения сертификата.

Первый – отправить документы специалисту по электронной почте и в течение дня получить номер сертификата по электронной почте. Для льготных категорий семей получить сертификат можно без направления документов.

Второй вариант – обратиться в выбранное время в пункт выдачи для бесконтактной передачи документов в специально отведенном месте. Номер сертификата будет также направлен по электронной почте в течение дня. Для соблюдения противоэпидемиологических мер родителей просят быть в маске, перчатках, иметь в наличии собственную ручку.

Полученный номер сертификата нужно будет сообщить представителю лагеря в течение 15 дней со дня получения. Подробнее с порядком действий можно ознакомиться в схеме здесь.

С перечнем необходимых документов для получения сертификата можно ознакомиться на сайте администрации Перми.

По вопросам получения сертификата можно обратиться по телефону горячей линии: 236-12-14 с 9.00 до 18.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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