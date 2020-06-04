Идею о разблокировке Telegram поддержал его создатель

4 Июнь 2020 2020-06-05T05:57:30+03:00

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Создатель Telegram Павел Дуров поддержал идею о разблокировке мессенджера в России, с которой выступили депутаты Государственной думы, сообщает kp.ru. В настоящее время в условиях пандемии мессенджер стал официальным сервисом госорганов, которые публикуют в нем официальную информацию.

И, как считает Павел Дуров, разблокировка Telegram позволит 30 миллионам человек более комфортно пользоваться сервисом. Кроме того, по его словам, «это положительно скажется на инновационном развитии и национальной безопасности страны».

- При полном сохранении тайны переписки в рамках политики конфиденциальности Telegram были разработаны механизмы, которые позволяют предотвращать террористические акты по всему миру. Борьба с терроризмом и право на тайну личной переписки не исключают друг друга, - отметил Павел Дуров.

ИСТОЧНИК KP.RU