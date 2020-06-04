Какими лекарствами теперь будут лечить коронавирус в Перми

4 Июнь 2020 2020-06-04T20:27:49+03:00

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Минздрав России выпустил новые рекомендации с учетом последних научно-медицинских данных, опыта диагностики и лечения COVID-19, которые накопились во всем мире, сообщает kp.ru.

Один из важнейших разделов рекомендаций — перечень препаратов, с помощью которых предлагается бороться с самим коронавирусом. Это так называемое этиотропное лечение, то есть направленное непосредственно против возбудителя инфекции.

В качестве лекарств с возможным протививирусным действием предлагается отечественный аналог японского лекарства фавипиравира - «Авифавир». В списке рекомендаций Минздрава также три антималярийных лекарства: гидроксихлорохин, хлорохин, мефлохин. При этом особо подчеркивается, что перед назначением любых из антималярийных препаратов и во время их приема обязательно должно уделяться особое внимание результату ЭКГ, потому что они обладают кардиотоксичностью.

ИСТОЧНИК KP.RU