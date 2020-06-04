Прокуратура проверяет садик в Прикамье, где дети заразились коронавирусом
Прокуратура Губахи Пермского края проводит проверку муниципального детского сада, в котором была распространена коронавирусная инфекция.
- Один из детей, посещавших дежурную группу дошкольного учреждения, общался со своей прабабушкой, у которой ранее была подтверждена положительная реакция на COVID-19, - рассказали в прокуратуре. - После проведения исследований с подозрением на инфекцию были изолированы еще 4 ребенка.
- Зараженный ребенок попал в эту группу детсадика без симптомов инфекции, - рассказала министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.- Они проявились позднее, родители вызвали врача на дом. Врачи в Березниках уже начали лечение ребят.
После прокурорской проверки будет дана оценка мер, принятых администрацией детского сада по созданию безопасных условий для содержания воспитанников.
Пока же в здании детского сада проведены противоэпидемические мероприятия, его работа приостановлена.
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ИСТОЧНИК KP.RU