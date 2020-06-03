В Пермском крае запустят все пригородные поезда, отмененные из-за коронавируса

3 Июнь 2020 2020-06-03T17:53:03+03:00

После введния в апреле ограничительных мер пассажиропоток упал до 58%

Изменить размер текста: A A

Министр транспорта Пермского края Николай Уханов сообщил на свой странице в instagram о том, что с 5 июня в полном объеме запустят все пригородные поезда со станций Пермь-2 и Пермь-1, отмененные из-за угрозы распространения коронавируса.

Напомним, с начала апреля 2020 года в связи с мерами по борьбе против распространения COVID-19 в Пермском крае приостановили движение 20 пригородных электропоездов.

Пассажиропоток в апреле упал до 58% к уровню прошлого года.

"Не нужно увлекаться новостями про коронавирус,нужно просто жить!",- пермский эпидемиолог о ходе эпидемии 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU