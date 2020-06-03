В Пермском крае запустят все пригородные поезда, отмененные из-за коронавируса
Министр транспорта Пермского края Николай Уханов сообщил на свой странице в instagram о том, что с 5 июня в полном объеме запустят все пригородные поезда со станций Пермь-2 и Пермь-1, отмененные из-за угрозы распространения коронавируса.
Напомним, с начала апреля 2020 года в связи с мерами по борьбе против распространения COVID-19 в Пермском крае приостановили движение 20 пригородных электропоездов.
Пассажиропоток в апреле упал до 58% к уровню прошлого года.
"Не нужно увлекаться новостями про коронавирус,нужно просто жить!",- пермский эпидемиолог о ходе эпидемии
ИСТОЧНИК KP.RU
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