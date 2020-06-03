2020-06-03T10:09:30+03:00
Общество

Стало известно, когда молочные кухни Перми заработают в обычном режиме

Об этом рассказала министр здравоохранения региона
Анна Маркова
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В июне еще будут выдавать сухие смеси.В июне еще будут выдавать сухие смеси.Фото: Евгения ГУСЕВА
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На заседании Правительства Пермского края, которое прошло 3 июня глава региона Дмитрий Махонин поднял вопрос работы молочных кухонь в краевой столице. Министр здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой рассказала, когда молочные кухни Перми заработают в обычном режиме.

Напомним, что с введением в Прикамье режима ограничительных мер, так называемые «молочки» перешли на режим выдачи родителям детей только сухих молочных смесей. Кефир, творог и молоко не выдается уже больше двух месяцев.

«Обращаются много родителей по работе молочных кухонь, какие планы по восстановлению их нормальной работы в городе Перми?»: - спросил Дмитрий Махонин у министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой.

- Мы готовим план, - сказала Мелехова. - На июнь у нас пока обеспечение кашами, сейчас мы собираем сведения с руководителей медицинских организаций по закупу и обеспечению сырья, с 1 июля мы готовы будем полноценно развернуть работу молочных кухонь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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