В Минздраве рассказали, когда в Перми появится препарат, убивающий коронавирус

2 Июнь 2020 2020-06-02T15:25:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В России представили первый зарегистрированный препарат против коронавируса SARS-CoV-2 «Авифавир». Это препарат так называемого прямого действия, который подавляет размножение вируса и он уже утвержден Минздравом РФ, сообщает «КП».

Препарат поступит в российские клиники 11 июня, лечение будет проходить только в клиниках, в свободной продаже «Авифавира» не будет.

В Министерстве здравоохранения Пермского края сообщили, что сейчас решается вопрос о сроках поставки препарата в медучреждения Пермского края.

О препарате

Первоначально препарат на основе этого действующего вещества разработали в Японии в 2014 году и использовали в лечении гриппа. С начала пандемии COVID-19 власти Страны восходящего солнца также начали применять препарат для лечения пациентов с коронавирусом, и он показал хорошие результаты. Правда, в исследовании японцы не использовали контрольную группу. Совсем недавно Япония начала проводить клинические исследования с использованием контрольной группы, а это – прямой путь к официальной регистрации препарата и для этой страны. Тем не менее, российская разработка подошла к выпуску первой.

- Компания «ХимРар» вместе с Минздрвом первыми в мире доказали клиническую эффективность этого препарата при определенных модификациях к регламенту лечения. Мы первыми в мире показали, что при изменениях в схеме лечения клинические результаты хорошие. 65% тех пациентов, которые применяли препарат, уже на 4-й день были освобождены от вируса. Для сравнения – в группе стандартной терапии таких пациентов было только 30%. Мы четко показали, что препарат эффективен, - считает Кирилл Дмитриев генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

- Результат многообещающий, именно поэтому Минздрав счел важным дать временное регистрационное удостоверение, которое сделает этот препарат доступным во всех больницах Российской Федерации, пока мы еще не побороли пандемию, - рассказал на презентации препарата «Авифавир» Андрей Иващенко председатель совета директоров группы компаний «ХимРар».

ПИШИТЕ НАМ!

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на veronika.pirogova@phkp.ru или личные сообщения в нашей группе ВКонтакте vk.com/kpperm.

Еще больше материалов по теме: «КОРОНАВИРУС В ПЕРМИ И ПЕРМСКОМ КРАЕ»

ИСТОЧНИК KP.RU