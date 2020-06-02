2 Июнь 2020 2020-06-02T14:26:58+03:00

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Ария Снегурочки из оперы Римского-Корсакова, песня Садко, куплеты Периколы – эти и другие номера исполняли школьники и студенты на онлайн-прослушиваниях, организованных МТС совместно с Российским институтом театрального искусства ГИТИС в рамках проекта «Поколение М». Прослушивания провел заслуженный деятель искусств РФ, педагог кафедры режиссуры и мастерства актера музыкального театра ГИТИСа, профессор Александр Бармак.

Вокалисты из Перми, Березников, Соликамска, Чайковского, Чернушки, Очера, Барды представили более 300 номеров – от классических арий и романсов до стихов о войне.

Среди конкурсантов Александр Бармак выделил трех человек, которые получили рекомендации для поступления в легендарный вуз. Это выпускница березниковской школы № 3 Анастасия Ваганова, а также студенты Пермского музыкального колледжа Анастасия Пятунина и Никита Козулин.

Анастасия Ваганова исполнила романс Н.А. Римского-Корсакова, песню «На холмах Грузии», а также арию «Снегурочки» из оперы «Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова.

- Этот опыт оказался очень полезным. Александр Александрович устроил мне настоящий «разбор полетов», но меня это не напугало. Понимаю, что при поступлении в ГИТИС будет огромная конкуренция, но хочу попробовать свои силы. Искусство для отважных! - отметила будущая абитуриентка.

- Конечно, проводить прослушивания по видеосвязи очень непривычно, не всегда есть возможность оценить необходимые для актера музыкального театра внешние данные и рост, почувствовать энергетику человека, - рассказал Александр Бармак. - Но, несмотря на все сложности, многие дети справились прекрасно. Онлайн-прослушивания оказались весьма полезны, потому что помогли детям понять, что актерская профессия – это большой труд, и они должны четко понимать, что готовы этим трудом всерьез заниматься. Ежегодно несколько тысяч выпускников приезжает в театральные вузы Москвы, зачастую даже не представляя, с чем им предстоит столкнуться. Шанс пообщаться с педагогом, получить от него честную обратную связь и решить, что дальше делать, конечно, упрощает для этих ребят дальнейший выбор. Я надеюсь уже в ближайшее время увидеть ребят из Перми на следующем этапе вступительных испытаний в ГИТИС.

- В ходе прослушиваний многие ребята показали высокий уровень подготовки, поставленный голос и актерские способности, - прокомментировала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова. - Очень рады тому, что сразу три звездочки удостоились похвалы и имеют серьезные шансы на поступление. Впрочем, каждому участнику желаю успехов в реализации поставленных целей. Впервые прослушивания в ГИТИС в рамках нашего проекта «Поколения М» проходили в дистанционном формате, и мы очень довольны результатами.

Желающие попробовать свои силы и поступить в ГИТИС, также могут принять участие в проекте «Поколение М». На сайте творческой площадки можно выложить видео с исполнением песни, басни, отрывка из прозы или стихотворение. Самому артистичному будет зачтено прохождение первого этапа творческого практического испытания, обязательного при приёме в ГИТИС, а также организована экскурсия по крупнейшему театральному вузу в Европе и посещение спектакля учеников и выпускников вуза.

ИСТОЧНИК KP.RU