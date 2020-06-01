В Перми окончены поиски пропавшей 62-летней женщины

1 Июнь 2020 2020-06-01T18:31:24+03:00

Изменить размер текста: A A

«Найдена, жива, всем спасибо за поиски», - написали на своей странице в социальной сети волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой, которые искали пропавшую пермячку Веру Михайлову.

Напомним, 62-летня Вера Михайлова ушла из дома по улице Крупской, 78 а в Мотовилихинском районе 31 мая в 15:00 и пропала. Женщину искали волонтеры, родственники и неравнодушные пермяки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Пермском крае окончены поиски пропавшего 16-летнего школьника

Парень сам вернулся домой спустя четверо суток (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU