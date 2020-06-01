2020-06-01T18:31:24+03:00
Общество

В Перми окончены поиски пропавшей 62-летней женщины

Ее искали волонтеры, родственники и неравнодушные пермяки
Виктор Правдин
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Фото: поисковой отряд имени Ирины БухановойФото: поисковой отряд имени Ирины Бухановой
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«Найдена, жива, всем спасибо за поиски», - написали на своей странице в социальной сети волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой, которые искали пропавшую пермячку Веру Михайлову.

Напомним, 62-летня Вера Михайлова ушла из дома по улице Крупской, 78 а в Мотовилихинском районе 31 мая в 15:00 и пропала. Женщину искали волонтеры, родственники и неравнодушные пермяки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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