В Пермском крае окончены поиски пропавшего 16-летнего школьника

1 Июнь 2020 2020-06-01T14:51:41+03:00

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Днем 1 июня Вячеслав Кунерус вернулся домой. Об этом сообщили его родственники.

- Где был все это время пока не рассказывает, - говорит Наталья Кунерус, родственница подростка.

Напомним, ранее «КП» писала, об исчезновении 16-летнего подростка. Вечером 27 мая Вячеслав был дома, он живет с мамой и бабушкой. На следующее утро мама проснулась и увидела, что сына нет дома. Она стала звонить ему, но телефон не отвечал. Так продолжалось четверо суток. Родственники написали заявление полицию, а также распространили сообщение в социальных сетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU