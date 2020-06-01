2020-06-01T14:31:29+03:00
Общество

В Перми откроют садик на 350 детей

Он появится в микрорайоне Вышка-2
Ксения ОГАРЕВА
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В этом году будут сданы два детсада.В этом году будут сданы два детсада.Фото: Виталий КОКШАРОВ
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Несмотря на непростую экономическую обстановку в Перми продолжают строить объекты социальной сферы. В рамках нацпроекта «Образование» возводятся две школы, а по нацпроекту «Демография» - четыре детских сада.

Глава Перми Дмитрий Самойлов проинспектировал ход строительства двух будущих детских садов. Первой точкой проверки стала стройплощадка по адресу: улица Байкальская, 26а. Подрядчик уже приступил к кирпичной кладке стен первого этажа. Строительство детского сада планируется завершить в этом году.

В этом же году будет открыт детсад на улице Евгения Пермяка, 8а. Гендиректор АО «Стройпанелькомплект» Виктор Суетин рассказал главе Перми о ходе выполнения работ: в будущем детском саду выполнен монтаж плит перекрытия первого этажа, ведется монтаж стеновых панелей второго этажа и кирпичная кладка стен. Одновременно подрядная организация занимается подготовкой территории к устройству детских игровых площадок. В новый детский сад смогут пойти 350 детей, это будет один из самых больших детских садов в городе.

Еще два дошкольных учреждения возводят на улицах Желябова и Плеханова в Дзержинском районе. Благодаря этому в муниципальной сети детских садов появится более 1000 новых мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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