Исполнилось пять лет с начала работы известнякового карьера АО «ПЗСП» в Кишертском районе

1 Июнь 2020 2020-06-01T14:31:40+03:00

В планах компании - строительство вблизи карьера нового завода по обжигу извести и производству на ее базе линейки готовых продуктов

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В 2014 году дочернее предприятие ПЗСП - ООО «Пермская нерудо-добывающая компания» - выиграло аукцион на разведку и добычу известняков для производства воздушно-кальциевой извести и строительного щебня на месторождении Большой лог. В том же году была получена лицензия на разработку месторождения. Затем шло проектирование, и 25 мая 2015 года в карьере начались работы. А уже в октябре первая партия сырья поступила на ПЗСП.

Известь - один из основных компонентов газобетона, который производит ПЗСП. Кишертский карьер был приобретён в связи с повышением цен поставщиками Ивакинского карьера, откуда возили сырьё на ПЗСП около 50 лет.

Запасы известняков на месторождении Большой Лог составляют: для производства воздушно-кальциевой извести - 2501 тыс. тонн, для производства строительного щебня - 2386 тыс. куб. м.

Добыча на собственном карьере быстро дала эффект. Если раньше сырье везли на ПЗСП за 250 км, то сейчас расстояние составляет около 110 км. Удешевилось производство извести и, как следствие, газобетона. Наконец, ПЗСП перестал зависеть от сторонних поставщиков и сам может контролировать сроки поставок, их объёмы и качество.

Помимо производства извести, продукция карьера используется на строительных объектах. Щебень применяется в работах по благоустройству придомовой территории: тротуаров, парковок, проездов. Щебень от ПЗСП с удовольствием покупают и сторонние потребители, которые занимаются дорожным строительством и работами по благоустройству. Постоянно ведется работа по расширению номенклатуры.

«Если сначала мы производили только три фракции щебня, то сегодня уже 15. Постоянно повышаем и качество, наши покупатели это оценили», - говорит директор ООО «Пермская нерудо-добывающая компания» Алексей Жмаев. Также продукция карьера используется для производства известковой муки, которую применяют в сельском хозяйстве для снижения кислотности почв и как подкормку для птиц в комбинированных удобрениях.

В настоящее время известняк с карьера в Усть-Кишерти доставляется в Пермь. Обжиг производится в печах, расположенных на территории ПЗСП. В планах компании - строительство вблизи карьера нового завода по обжигу извести и производству на ее базе линейки готовых продуктов. Сейчас ведется мастер-планирование промплощадки.

Сейчас карьер работает на полную мощность. За пять лет было отгружено более 900 тыс. тонн продукции, и в 2020 году будет преодолен «миллионный рубеж».

ИСТОЧНИК KP.RU