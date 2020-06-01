2020-06-01T14:42:03+03:00
Общество

«Ушел посреди ночи». В Пермском крае уже четыре дня ищут 16-летнего школьника

Родственники подростка рассказали подробности его исчезновения
Анна Маркова
Поделиться:
Вячеслав Кунерус пропал 4 дня назад.Вячеслав Кунерус пропал 4 дня назад.Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Пермском крае 28 мая пропал 16-летний Вячеслав Кунерус. Он живет в селе Аспа, Уинского района. Родственники рассказали «КП» подробности его исчезновения.

Вечером 27 мая Вячеслав был дома, он живет с мамой и бабушкой. На следующее утро мама проснулась и увидела, что сына нет дома. Она стала звонить ему, но телефон не отвечал. Так продолжалось четверо суток. Родственники написали заявление полицию.

Приметы Вячеслава: Рост 180 см, был одет в спортивный костюм, черного цвета.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просьба сообщить в полицию 02 (с сотового 102).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми машина влетела в жилой дом, в котором находились мать с ребенком
В Пермском крае окончены поиски пропавшего 16-летнего школьника
Исполнилось пять лет с начала работы известнякового карьера АО «ПЗСП» в Кишертском районе
В Перми откроют садик на 350 детей
«Ушел посреди ночи». В Пермском крае уже четыре дня ищут 16-летнего школьника
«Пермская сетевая компания» приступила к очередному этапу гидравлических испытаний теплосетей
Райффайзенбанк: россияне стали чаще использовать банковские карты на фоне пандемии
Пермском крае умер 40-летний мужчина с коронавирусом
В Пермском крае погиб 31-летний водитель иномарки, врезавшись в кирпичный гараж
«Комсомольская правда» поздравляет маленьких пермяков с Днем защиты детей
В Пермском крае выявили еще 69 заболевших коронавирусом
Пермякам начали перечислять пособия на детей от 3 до 16 лет
Сотрудники полиции провели профилактическое мероприятие в одном из районов Прикамья
В Пермском крае осталось всего пять районов, в которых нет коронавируса
В Пермском крае еще 4 пациента выздоровели от коронавируса
Пермяки смогут принять участие в благотворительном забеге в поддержку врачей
В Перми 18-летний подросток пытался спрыгнуть с Коммунального моста