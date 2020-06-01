«Ушел посреди ночи». В Пермском крае уже четыре дня ищут 16-летнего школьника

1 Июнь 2020 2020-06-01T14:42:03+03:00

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В Пермском крае 28 мая пропал 16-летний Вячеслав Кунерус. Он живет в селе Аспа, Уинского района. Родственники рассказали «КП» подробности его исчезновения.

Вечером 27 мая Вячеслав был дома, он живет с мамой и бабушкой. На следующее утро мама проснулась и увидела, что сына нет дома. Она стала звонить ему, но телефон не отвечал. Так продолжалось четверо суток. Родственники написали заявление полицию.

Приметы Вячеслава: Рост 180 см, был одет в спортивный костюм, черного цвета.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просьба сообщить в полицию 02 (с сотового 102).

ИСТОЧНИК KP.RU