«Ушел посреди ночи». В Пермском крае уже четыре дня ищут 16-летнего школьника
В Пермском крае 28 мая пропал 16-летний Вячеслав Кунерус. Он живет в селе Аспа, Уинского района. Родственники рассказали «КП» подробности его исчезновения.
Вечером 27 мая Вячеслав был дома, он живет с мамой и бабушкой. На следующее утро мама проснулась и увидела, что сына нет дома. Она стала звонить ему, но телефон не отвечал. Так продолжалось четверо суток. Родственники написали заявление полицию.
Приметы Вячеслава: Рост 180 см, был одет в спортивный костюм, черного цвета.
Всем, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просьба сообщить в полицию 02 (с сотового 102).
ИСТОЧНИК KP.RU