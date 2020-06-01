«Пермская сетевая компания» приступила к очередному этапу гидравлических испытаний теплосетей

1 Июнь 2020 2020-06-01T14:21:27+03:00

Чтобы минимизировать временные неудобства для жителей, энергетики синхронизируют свои работы с профилактикой УК и ТСЖ

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Специалисты ООО «Пермская сетевая компания» (в составе Пермского филиала «Т Плюс») продолжают плановые гидравлические испытания теплосетей. В Перми «опрессовки» с 1 июня проводятся для части жилфонда Свердловского и Кировского районов Перми. С этой даты теплоэнергетики начали проверку теплопроводов, по которым теплоноситель поступает в 96 многоквартирных домов и 4 социальных объекта.

Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Также уточнить данные можно на сайте энергокомпании в разделе «Клиентам/Гидравлические испытания».

Гидравлические испытания являются наиболее эффективным способом проверить надежность тепловых сетей к зиме, их готовность к несению необходимых нагрузок. Чтобы минимизировать временные неудобства для жителей, энергетики синхронизируют свои работы с профилактикой УК и ТСЖ на внутридомовых коммуникациях.

- В период летних ремонтов напоминаем горожанам о необходимости быть особенно внимательными возле тепловых сетей. Не приближайтесь к местам проведения работ, не проезжайте на автомобиле через разливы воды. Родителям и учителям рекомендуется напомнить детям: опасно играть там, где идут работы по «опрессовке» теплосетей! Соблюдение таких правил поможет вам сохранить жизнь и здоровье», - отмечает технический директор – главный инженер «Пермской сетевой компании» Владислав Маслов.

В случае, если после завершения гидравлических испытаний, подача ГВС в вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую ваш дом. Также жители могут обратиться в центральную диспетчерскую «Пермской сетевой компании» по телефону +7 (342) 243-72-99.

Гидравлические испытания: 01.06-14.06

ул. Белинского, 47, 47а, 49;

ул. Газеты "Звезда", 60;

ул. Полины Осипенко, 41а, 43, 44, 46 (МАОУ "СОШ №93");

ул. Сибирская, 67, 71, 73, 75, 78а, 80 (МАОУ "Школа №22"), 84 (ГБУЗ ПК

"ПККБ №2 "Институт сердца");

ул. 25-го Октября, 101, 106;

ул. Маршала Рыбалко, 2а;

ул. Гальперина, 7а, 11;

ул. Новоржевская, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46;

ул. Чебоксарская, 1, 3, 10, 12, 27, 29, 31, 31а;

ул. Победы, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 41, 46 (школа №121);

ул. Ардатовская, 2а, 36, 38, 40;

Бетонный переулок, 2, 3, 4, 5;

ул. Сивашская, 6, 7, 14, 17;

ул. Магистральная, 11;

ул. Щигровская, 2, 4, 4а, 6, 10, 18а;

ул. Уржумская, 2, 3, 4, 5;

ул. Правобережная, 12;

ул. Хвойная, 3, 3а, 12, 14, 16;

ул. Лужская, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16;

ул. Рощинская, 4, 6, 8;

ул. Ядринская, 10, 12, 16, 18;

ул. Яранская, 11, 17;

ул. Саянская, 3, 5, 7, 9;

ул. Безымянная, 1

Гидравлические испытания: 02.06-15.06

ул. Гусарова, 3, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а (д/с), 9/2, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 18а, 20,

22, 22а (д/с), 24, 26;

ул. Курчатова, 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 9;

ул. Лодыгина, 34, 38, 40, 42, 44, 46/1, 46/2, 48(д/с), 48а (шк), 50, 50/1,

50/2 ,52/1, 52/2, 52а, 52б, 53, 53а, 54, 54/1, 55, 57, 56, 56/1, 61;

ул. Тбилисская, 1, 1а, 1а/2, 1б, 3, 5, 7, 7а (д/с), 9, 9а, 9б, 11, 13, 17, 19, 21а

(д/с), 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35;

ул. Солдатова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14а, 16, 17, 17а;

ул. Бородинская, 26, 28;

ул. Кояновская, 4, 5а, 6, 8, 10;

ул. Лодыгина, 26, 30, 32;

ул. Никулина, 35, 41, 47;

ул. Таборская, 12, 14, 22, 22а;

ул. Вижайская, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28;

ул. Островского, 64, 64а, 68 (МОАУ Гимназия №33), 70, 72а, 72, 76а, 76б,

ул. Рабоче-Крестьянская, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32;

ул. Народовольческая, 37;

ул. Революции, 2а, 3, 3а (МАДОУ Д/с № 421 "Гармония"), 3/4а, 3/4б, 3/4в,

3/1, 3/6, 3/7, 3/2, 3/5, 4, 5, 5а, 6, 6/2, 8 (МУЗ "Поликлиника им. Пичугина"),

8/2;

ул. Чернышевского, 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 10;

ул. Фонтанная, 1, 1а/1, 1а/2, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а (МАДОУ ЦРР-

Д/с №239), 10, 14, 16;

Бульвар Гагарина, 36, 38, 44, 44а;

ул. Веселая, 1;

ул. Серединная, 19а;

ул. Крисанова, 57 (д/с № 103), 59, 67, 69, 71

ул. Голева, 1, 3, 4 (д/c №103), 5, 6 (АНО "Центр развития ребёнка"), 7, 8

(школа №25), 9, 11, 13

Гидравлические испытания: 03.06-16.06

ул. Крисанова, 73, 73а, 75, 77;

ул. Голева, 9а, 10, 10а, 10б, 12, 13а, 15, 17, 19;

Шоссе Космонавтов, 72, 74, 76, 80, 82а, 82/9;

ул. Блюхера, 3, 5, 7

Гидравлические испытания: 04.06-17.06

ул. Елькина, 1, 1а, 2, 3, 3а, 4;

ул. Камчатовская, 5, 17, 18, 20, 26;

ул. Краснофлотская, 11, 11/1, 11/2, 15, 17, 18, 19;

ул. Куйбышева, 47, 49, 51, 51/2, 53а, 55, 57, 57а, 59, 61, 63, 68/1;

ул. Механошина, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17/129, 18, 20, 27;

ул. Попова, 58, 58б;

ул. Революции, 58, 58а, 60, 60/1, 62, 62а, 64;

ул. Пушкина, 96;

ул. Глеба Успенского, 6, 13, 15а;

Шоссе Космонавтов, 13, 49, 51, 53, 55, 55а, 57;

ул. Парижской коммуны, 49

ул. Овчинникова, 11, 15, 16, 17, 18, 18/1, 18/2, 29а, 29б, 33а, 35а,

ул. Челюскинцев, 2а, 2б, 4, 4/1, 7;

ул. Связистов, 11, 18, 20, 22, 24, 26,

ул. Мильчакова, 4, 6, 10, 14, 18;

ул. Кисловодская, 15

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