Пермском крае умер 40-летний мужчина с коронавирусом

1 Июнь 2020 2020-06-01T11:36:33+03:00

Опасную инфекцию у него обнаружили уже после смерти

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За минувшие 24 часа в Прикамье умер еще один человек с коронавирусом. Диагноз COVID-19 ему был поставлен посмертно.

- У пациента 40 лет посмертно был обнаружен COVID-19, - сообщает Минздрав региона. - Смерть наступила от сопутствующих заболеваний.

В итоге на 1 июня в Пермском крае зафиксировано 23 летальных исхода пациентов от COVID-19. Еще 36 случаев смерти инфицированных - не от COVID-19.

"Поголовные прививки от коронавируса не нужны", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU