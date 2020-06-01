Пермском крае умер 40-летний мужчина с коронавирусом
За минувшие 24 часа в Прикамье умер еще один человек с коронавирусом. Диагноз COVID-19 ему был поставлен посмертно.
- У пациента 40 лет посмертно был обнаружен COVID-19, - сообщает Минздрав региона. - Смерть наступила от сопутствующих заболеваний.
В итоге на 1 июня в Пермском крае зафиксировано 23 летальных исхода пациентов от COVID-19. Еще 36 случаев смерти инфицированных - не от COVID-19.
"Поголовные прививки от коронавируса не нужны", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации
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ИСТОЧНИК KP.RU
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