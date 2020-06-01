В Пермском крае погиб 31-летний водитель иномарки, врезавшись в кирпичный гараж

1 Июнь 2020 2020-06-01T11:22:26+03:00

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Авария, в которой погиб 31-летний мужчина, произошла 31 мая в 22.30 в Добрянке. Водитель «Киа Рио» ехал по улице Р. Люксембург, в районе дома № 46 мужчина разогнался, машину занесло и выкинуло на обочину. Затем машина перевернулась на крышу и врезалась в кирпичный гараж.

- В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - В «Киа» был пассажир, 33-летний мужчина. - Ему оказана разовая медицинская помощь. Погибший водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе за превышение скорости. По факту ДТП проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU