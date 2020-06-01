В Пермском крае выявили еще 69 заболевших коронавирусом

1 Июнь 2020 2020-06-01T11:19:45+03:00

Из новых заболевших в Пермском крае 33 человека проходят лечение в больницах, 35 - изолированы на дому. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

По данным Роспотребнадзора по Пермскому краю в регионе за минувшие сутки диагноз коронавирус подтвердился еще у 69 человек. Таким образом в Прикамье на 1 июня у 1782 человек инфекция подтверждена лабораторно. Прирост за сутки - 4 %.

- 33 человека проходят лечение в больницах, 35 - изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни, 1 случай зафиксирован посмертно, летальный исход наступил не от COVID-19, - сообщает ведомство.

Из 68 новых заболевших - 26 мужчин, 37 женщин, 5 детей (1 мальчик и 4 девочки). Младше 45 лет – 23 человека, 29 человек в возрасте 45-65, 11 человек старше 65 лет.

Также по последней информации из медучреждений выписано еще 4 пациента, проходящих лечение от коронавируса за 31 мая. Общее число выздоровевших от инфекции на 1 июня в регионе 943.

ПИШИТЕ НАМ!

"Поголовные прививки от коронавируса не нужны", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации 00:00 00:00

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на veronika.pirogova@phkp.ru или личные сообщения в нашей группе ВКонтакте vk.com/kpperm.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Пермском крае осталось всего пять районов, в которых нет коронавируса

COVID-19 выявлены в 41 территории региона (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU