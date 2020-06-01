Сотрудники полиции провели профилактическое мероприятие в одном из районов Прикамья

1 Июнь 2020 2020-06-01T10:08:32+03:00

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Для стабилизации сложной эпидемиологической обстановки, сложившейся в Октябрьском районе, сотрудники территориального отдела полиции при поддержке коллег из ГУ МВД России по Пермскому краю провели профилактические мероприятия.

- Стражи порядка в целях контроля за соблюдением ограничительных мер, введенных краевыми властями, патрулировали улицы населенных пунктов, следили за безопасностью дорожного движения, проверили торговые точки.

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Полицейские объясняли, что за невыполнение правил поведения во время режима повышенной готовности предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 20.6.1 Кодекса российской Федерации об административных правонарушениях.Полицейские провели беседы с гражданами, напомнили о необходимости соблюдения безопасной дистанции и применении средств индивидуальной защиты, рекомендовали отказаться от выхода на улицу без острой нужды, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Стражи порядка призвали жителей Октябрьского района ответственно относиться к принимаемым ограничительным мерам, ведь все они направлены исключительно на сохранение жизни и здоровья граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU